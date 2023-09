Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna graziato al termine di un caso giudiziario in Egitto durato tre anni, si è sposato al Cairo.

Le nozze con la fidanzata Reny Iskander sono state celebrate presso la cattedrale copta di San Marco nel quartiere di Heliopolis della capitale egiziana.

Oltre ai genitori della sposa e dello sposo (papà George e mamma Hala) e alla sorella di Patrick, Marise, in chiesa erano presenti fra gli altri la sua avvocata principale, Hoda Nasrallah, e diversi militanti per la difesa dei diritti umani in Egitto, tra cui Ahmed Douna, come Patrick graziato quest'estate dal presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi.

