In Germania la Chiesa evangelica ha revocato la nomina del pastore della parrocchia di Gatersleben, in Sassonia-Anhalt, dopo che l'uomo, Martin Michaelis, si è presentato come candidato indipendente per l'ultra-destra Afd alle elezioni comunali di giugno della vicina città di Quedlinburg.

«Candidandosi per l'AfD, il signor Michaelis sostiene le idee dell'AfD» e «questo è incompatibile con la carica di pastore» e con il suo «dovere di lealtà e fedeltà», ha detto Michael Lehmann, capo del dipartimento del personale dell'Ekm, la Chiesa evangelica della Germania centrale. Lo riportano Welt e Sz.

«Sebbene sia nell'interesse della Chiesa che i pastori siano anche politicamente attivi, ciò non si applica al coinvolgimento in partiti che assumono posizioni costituzionalmente discutibili», spiega sempre Lehmann, secondo cui il principio vale anche per chi si candida da indipendente.

Per la sua partecipazione a proteste contro il lockdown e contro le misure anti-Covid, il pastore Michaelis era già stato criticato nel 2021 ed era già stato trasferito proprio da Quedlinburg a Gatersleben.

Michaelis è quindi attualmente un pastore che non ha un ministero, sarà poi compito della Chiesa regionale dargli eventualmente un altro «incarico adeguato», spiega Lehmann.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata