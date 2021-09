Colpo da almeno 10 milioni di euro in una gioielleria Bulgari di Place Vendome, una delle piazze più chic di Parigi.

Nella boutique è entrata in azione – nella tarda mattinata, dunque in pieno giorno - una banda, sembra composta da otto persone, che ha razziato gioielli e preziosi per poi darsi alla fuga.

Alcuni rapinatori si sono dileguati in auto, altri in scooter, mentre due sospetti sono stati fermati, anche in seguito all’intervento di un poliziotto, che ha aperto il fuoco contro i banditi ferendone uno.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori, mentre le indagini proseguono per risalire ai sei fuggitivi.

