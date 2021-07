La giustizia francese ha disposto la scarcerazione dell'ex brigatista italiano Maurizio Di Marzio, arrestato ieri a Parigi, in attesa di estradizione.

L'ex membro delle Brigate Rosse, 61 anni, è stato rimesso in libertà sotto controllo giudiziario.

Ciò implica il divieto di uscire dal territorio francese, con il ritiro del passaporto e l'obbligo di firma in un commissariato della Capitale.

Di Marzio è l'ultimo ex terrorista per il quale l'Italia chiede l'estradizione.

Il provvedimento depositato lo scorso 8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena.

Per tutti gli ex terroristi rossi arrestati in Francia è stato disposto il controllo giudiziario.

Il nome di Di Marzio è legato all’attentato al dirigente dell'ufficio provinciale del collocamento di Roma Enzo Retrosi, nel 1981 e, soprattutto, al tentato sequestro del vicecapo della Digos della capitale Nicola Simone il giorno della Befana del 1982.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata