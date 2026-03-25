francia
25 marzo 2026 alle 13:49
Parigi, in fiamme l'Hotel Bristol: 400 persone evacuate, l’allarme a due passi dall'EliseoSi tratta di uno dei 5 stelle fra i più prestigiosi della capitale francese
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Incendio in corso all'Hotel Bristol di Parigi, un 5 stelle fra i più prestigiosi della capitale.
La struttura si trova a pochi metri dall'Eliseo.
Secondo fonti dei soccorritori 400 persone sono già state evacuate.
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