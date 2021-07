Riprende il lancio di palloni incendiari dalla Striscia di Gaza verso il Neghev, a seguito del quale l'aviazione israeliana ha colpito la scorsa notte una base militare di Hamas all'interno della Striscia.

Lo ha reso noto il portavoce militare israeliano. Quella base, ha aggiunto, era situata vicino ad una zona residenziale e non lontano da una scuola. Finora non si hanno notizie di vittime: ''Continueremo a rispondere con fermezza contro questi attacchi terroristici'', ha aggiunto il portavoce.

Ieri i palloni incendiari hanno provocato alcuni roghi in campi agricoli israeliani e in una foresta: almeno quattro gli incendi.

In parallelo continuano gli sforzi diplomatici compiuti in particolare dall'Egitto per rafforzare la tregua fra Israele e Hamas. I dirigenti di Hamas accusano Israele di aver impedito l'ingresso a Gaza di finanziamenti provenienti dal Qatar, necessari per la ricostruzione di infrastrutture e per il sostegno di decine di migliaia di famiglie bisognose.

(Unioneonline/D)

