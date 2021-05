Nelle scorse settimane aveva scelto di non sottoporsi al vaccino anti-Covid. Una decisione risultata, purtroppo fatale. A inizio maggio è infatti deceduto proprio per complicazioni legate al contagio.

Fa clamore la storia di Antwone Rivers, 39enne del Michigan e padre di 5 figli. La vicenda è stata raccontata dall’emittente Fox2 e ripresa da molti media internazionali.

A ripercorrere la tragedia è stata la moglie del 39enne, Hollie, che con lui aveva detto no alla somministrazione e che ora ha deciso di condividere la triste vicenda per invitare tutti a non rifiutare la vaccinazione.

"Mio marito era un uomo meraviglioso e un padre ‘super-eroe’. Andava a lavorare tutti i giorni anche nei fine settimana Persino durante le vacanze lavorava, per non farci mancare nulla”.

Poi però è rimasto contagiato e, dopo il ricovero in ospedale, le sue condizioni sono presto precipitate, fino a diventare critiche.

"E’ difficile affrontare questa perdita. Ed è difficile soprattutto per i nostri figli", ha aggiunto la donna. "La nostra maggiore, ha 13 anni, ed è più triste per i due più piccoli perché loro hanno 3 e 1 e non avranno ricordi del loro papà”.

Poi l’invito a non sottovalutare il virus e a vaccinarsi: “Ironia della sorte, due settimane prima che accadesse questa tragedia io e mio marito siamo tornati a parlare del vaccino, dicendoci: ‘Forse, dopotutto, dovremmo farlo’. E poi è successo il peggio. Per questo se potessi tornare indietro rifarei il vaccino, senza pormi più problemi”.

