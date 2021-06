Per i fenomeni aerei non identificati, spesso siglati come Ufo, gli Stati Uniti non hanno una spiegazione. A questa conclusione giunge il rapporto del Pentagono e dell’Intelligence: nel documento non ci sono infatti conclusioni definitive ma allo stesso tempo non viene esclusa l’attività “aliena”, il che lascia di fatto la porta aperta a nuove teorie sugli extraterrestre.

I 143 episodi verificatisi dal 2004, su un totale di 144, rimangono dunque senza spiegazione. 21 potrebbero essere riconducibili a sperimentazioni di Russia, Cina o altri Stati con la tecnologia ipersonica. Non ci sono prove che gli episodi registrati riguardino programmi militari segreti americani, tecnologia sconosciuta russa o cinese o visite extraterrestri.

Il rapporto, anche se dalle conclusioni deludenti, rappresenta una situazione singolare in quanto per la prima volta il governo Usa ammette pubblicamente l’esistenza di questi fenomeni. I funzionari del Pentagono hanno annunciato la creazione di una banca dati e l’istituzione di appositi protocolli alfine di raccogliere maggiori informazioni.

