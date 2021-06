Momenti di paura oggi a Londra, nell'affollata zona della fermata della metropolitana di Elephant and Castle, a sud del Tamigi, a causa di un incendio divampato in tre esercizi commerciali annessi alla stazione.

Le fiamme sono divampate probabilmente in seguito a un'esplosione accidentale, forse di una bombola di gas. Il rogo si è poi esteso anche a una cabina telefonica e a sei veicoli parcheggiati vicino all'ingresso, mentre la stazione è stata temporaneamente evacuata a scopo precauzionale, senza fermate per i treni in transito.

Per riportare la situazione sotto controllo sono intervenuti oltre 100 vigili del fuoco, i quali hanno raccomandato alle persone che si trovavano negli edifici circostanti di non uscire e di chiudere le finestre. Diversi testimoni hanno raccontato di aver sentito il boato di uno scoppio, prima che si levassero le fiamme e il fumo: impressionanti le immagini di alcuni video diffusi sui social.

La polizia ha intanto immediatamente escluso che "l'incidente" abbia a che fare con il terrorismo, mentre accertamenti sono in corso per risalire esattamente alla cause.

