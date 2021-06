Un passante ha trovato a una fermata dell’autobus nel Kent, contea inglese a sud-est di Londra, dei documenti riservati del ministero della Difesa britannico.

I documenti top secret contenevano dettagli sulla nave da guerra Hms Defender e sull’esercito.

E non solo, riferisce la Bbc. Nei dossier si affronta anche il tema della probabile reazione russa al passaggio della Defender nelle acque al largo della Crimea di mercoledì scorso, a cui il Cremlino ha reageto sparando colpi d’avvertimento in una vera e propria escalation di tensione con Londra.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine, pare che un dipendente – ha fatto sapere il ministero – avesse segnalato la perdita di alcuni documenti di difesa sensibili. “Sarebbe inappropriato commentare ulteriormente”, ha aggiunto il portavoce del ministero della Difesa-

Tanti i dossier sensibili trovati alla fermata del bus: tra questi un piano dettagliato per una possibile presenza militare del Regno Unito in Afghanistan dopo la fine dell'operazione Nato guidata dagli Stati Uniti.

E ancora: aggiornamenti sulle campagne di esportazione di armi, in cui trapela un “pizzico di ansia post-Brexit”, valutazioni sui primi mesi dell’amministrazione Biden, e suggerimenti su cosa il governo avrebbe dovuto chiedere agli americani alla vigilia del dialogo Usa-Gran Bretagna sulla Difesa che si è tenuto nei giorni scorsi.

"Dovremmo usare l'incontro per vedere quanto l'amministrazione è disposta a condividere, o se la sua dichiarata ambizione di consultare maggiormente gli alleati è più vera in linea di principio che in pratica", si legge.

Non è la prima “distrazione” in questo senso dei britannici. L’ex premier David Cameron fece una pessima figura quando dimenticò la valigetta rossa ministeriale, con documenti super riservati, in uno scompartimento del treno su cui stava viaggiando. La lasciò persino con la chiave inserita nella serratura.

(Unioneonline/L)

