Terrore in un asilo di Beiliu, nel Guanxi, sud della Cina, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nelle aule, uccidendo due bambini e ferendone altri 14, di cui due in maniera grave. Ferite anche due maestre.

In seguito all’attacco, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, rintracciando il responsabile, finito in manette: si tratta di un 29enne.

Nei primi interrogatori si è giustificato parlando di una “vendetta”. Anche lui aveva frequentato infatti quella scuola anni fa e a suo tempo, ha riferito, era stato bullizzato dai compagni.

E’ solo l’ultimo, tremendo episodio del genere avvenuto in Cina. Nel settembre 2019, ad esempio, in un attacco simile persero la vita 8 bambini nella provincia di Hubei. L’anno precedente invece, in un altro raid nel nord del Paese, vennero uccisi 9 studenti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata