Kathryn Mayorga, l'ex modella che sostiene di essere stata violentata da Cristiano Ronaldo in un hotel di Las Vegas nel 2009, prosegue la sua battaglia e avrebbe chiesto al giocatore un risarcimento da 65 milioni di euro, comprese le spese legali.

Nel 2010 la donna aveva accettato di sottoscrivere un accordo segreto da circa 300mila euro per non portare il caso in tribunale ma tre anni fa ha deciso di presentare una nuova denuncia presso le autorità di Las Vegas, dichiarando che quando aveva firmato quell'accordo fosse incapace di intendere e di volere.

Il campione della Juventus non ha mai negato di aver avuto un rapporto sessuale con la ragazza ma ha sempre rigettato le accuse di violenza, affermando che lei fosse consenziente.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata