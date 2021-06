Il ministro della Sanità inglese Matt Hancock ha presentato le proprie dimissioni dopo le immagini che lo hanno immortalato mentre bacia e abbraccia una sua collaboratrice – e presunta amante – Gina Coladangelo.

Le foto erano state pubblicate nei giorni scorsi dal tabloid The Sun, destando scalpore, non tanto per le effusioni, quanto perché il ministro avrebbe fatto assumere la Coladangelo – che è sposata con figli come lui – al ministero.

Non solo: l’aria di scandalo era diventata tempesta perché, abbracciando la sua collaboratrice, Hancock ha violato le regole Covid imposte ai cittadini britannici dal suo stesso ministero, in particolare quelle relative all’obbligo di distanziamento da persone non conviventi o estranee alla propria cerchia familiare.

Una tegola per il governo guidato da Boris Johnson, che al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul passo indietro di Hancock.

Immediata però la scelta del sostituto: si tratta di Sajid Javid, un veterano del governo Tory di origini familiari pachistane, che in passato ha già ricoperto l’incarico di ministro dell'Interno.

