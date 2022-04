Giallo a New York dove il corpo di una donna è stato ritrovato vicino a un parco nel Queens chiuso dentro un borsone.

La vittima, madre di due figli, è la 51enne Orsolya Gaalm, che viveva in una enorme villa in stile Tudor. Il borsone è stato notato da un uomo su Metropolitan Avenue e subito è scattato l’allarme. “È stato uno choc – ha dichiarato Glenn Van Nostrand – Quando ho aperto la cerniera c’era il corpo insanguinato”. Una sessantina le coltellate presenti sul cadavere.

La polizia sta indagando e dà la caccia al responsabile dell’omicidio.

I vicini di casa della donna hanno raccontato che il figlio di 13 anni è stato portato via in manette e rilasciato dopo l’interrogatorio; l’altro figlio, che ha 17 anni, era in viaggio col padre a Portland.

La 51enne era uscita venerdì sera per tornare a casa intorno alle 23. Probabilmente aveva un appuntamento con un uomo. Secondo quanto scrive il New York Post, il responsabile del femminicidio avrebbe inviato un messaggio al marito della donna: “La tua intera famiglia sarà la prossima”.

