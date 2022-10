Orrore a Parigi, dove è stato trovato in un baule il cadavere di una ragazzina di 12 anni. Il baule si trovava all’interno del palazzo in cui viveva la vittima, nel XIX arrondissement della capitale francese.

La scomparsa era stata denunciata dai familiari: il padre, non vedendo la figlia tornare da scuola, ha avvertito la moglie che è andata in Questura.

La Polizia ha aperto un’indagine per omicidio e ha arrestato questa mattina quattro persone. Ancora non è stato chiarito che ruolo abbiano nella vicenda.

La studentessa, capelli biondi lunghi, indossava jeans strappati, una felpa bianca con cappuccio, un piumino smanicato e scarpe da ginnastica bianche, aveva detto la madre nella denuncia. Aveva lasciato la scuola venerdì alle 15, da allora più nessuno l’ha vista prima del tragico ritrovamento.

Nelle immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza si vede la giovane entrare nell’atrio del suo palazzo proprio venerdì pomeriggio, in perfetto orario. Ma la piccola non è mai tornata a casa: inizialmente si è pensato a un rapimento, alle 23 è stato trovato il corpo. Non è chiaro cosa sia avvenuto in quelle 8 ore di buco.

Secondo quanto riferito da BfmTv, le telecamere hanno anche immortalato una donna che di sera trascinava con difficoltà un baule davanti al palazzo.

(Unioneonline/L)

