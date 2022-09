“Il primo pilastro è di non violare l'integrità fisica della centrale nucleare, ma sfortunatamente questo è successo a Zaporizhzhia e continua a succedere consapevolmente o non consapevolmente. Per questo abbiamo chiesto la disposizione di una zona di protezione della sicurezza nucleare”. Lo ha detto il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi parlando in video conferenza alla riunione del Consiglio di Sicurezza Onu.

Così il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha invitato Russia e Ucraina ad impegnarsi a “non intraprendere alcuna attività militare verso o dal sito”. Come secondo passo, ha aggiunto, “dovrebbe essere garantito un accordo su un perimetro smilitarizzato, che includa l'impegno delle forze russe a ritirare tutto il personale e l'equipaggiamento militare e di quelle ucraine a non entrarvi”.

Qualsiasi danno alla centrale “potrebbe significare una catastrofe, non solo per le immediate vicinanze”, per questo “devono essere intrapresi tutti i passi per evitare tale scenario”.

Mosca dal canto suo precisa che la centrale nucleare “funziona normalmente” e “l’unica minaccia sono i bombardamenti delle forze armate ucraine”. “Ci rammarichiamo – afferma l’ambasciatore russo all’Onu Vassily Nebenzia – che nel rapporto Aiea la fonte dei bombardamenti non sia stata nominata direttamente, è importante chiamare le cose con il loro nome”.

E Mosca chiede all’Aiea “chiarimenti” sul rapporto: “C'è bisogno di chiarimenti supplementari, perché quel rapporto contiene un certo numero di punti interrogativi. Abbiamo chiesto questi chiarimenti al direttore generale dell'Aiea”, ha detto il ministro degli Esteri Lavrov.

Ucciso a Berdyansk il comandante russo

È morto il comandante dell'amministrazione di occupazione russa della città ucraina di Berdyansk, nell'Oblast di Zaporizhzhia, Artem Bardin, ferito ieri da una bomba nella sua automobile. Lo afferma il Kiev Independent che dice di citare l'amministrazione russa. Bardin, scrive il sito d'informazione ucraino, è morto in ospedale per la gravità delle sue ferite.

