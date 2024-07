Ayadil Saparbekov, responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per le emergenze sanitarie nei territori palestinesi occupati, ha affermato che il numero di persone nella Striscia di Gaza che devono essere evacuate per ricevere cure mediche potrebbe essere salito a 14.000. Si è poi dichiarato «estremamente preoccupato» per le possibili epidemie a Gaza, devastata dalla guerra, dopo che il poliovirus è stato rilevato nelle acque reflue: le malattie trasmissibili potrebbero causare molte morti.

Le carenze erano già all’ordine del giorno nella Striscia di Gaza prima della guerra tra Israele e Hamas. Secondo le Nazioni Unite, la maggior parte delle acque sotterranee è inquinata da liquami non trattati a causa di infrastrutture difettose, alcune danneggiate da guerre precedenti. Così ora l'acqua passa con cautela dalla tanica alle bacinelle per lavare i piatti e alle brocche per lavarsi o bere.

La mancanza di acqua potabile è stata definita «drammatica» da molte ONG e agenzie delle Nazioni Unite. Già a dicembre l’Unicef ​​aveva denunciato che il 90% del fabbisogno idrico dei bambini nella Striscia di Gaza non veniva soddisfatto. Da settimane i giornalisti dell'AFP raccolgono testimonianze di palestinesi della Striscia di Gaza che parlano della «sete folle», del «sogno di una tazza di tè», della «umiliazione» di non potersi lavare.

Mentre Israele ha tagliato l'elettricità nella Striscia di Gaza pochi giorni dopo l'attacco di Hamas che ha dato inizio alla guerra il 7 ottobre, da diverse settimane si parla di fornire nuovamente elettricità, da Israele, ad una stazione di desalinizzazione e ad un'altra per il trattamento dell'acqua, secondo gli annunci dell’Autorità Palestinese, delle agenzie delle Nazioni Unite e di Israele. Ma l'azienda locale di distribuzione elettrica ha spiegato che la linea era ancora troppo danneggiata per poter distribuire nuovamente l'elettricità.

