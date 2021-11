L’arcivescovo di Parigi ha rassegnato le sue dimissioni a Papa Francesco.

Monsignor Michel Aupetit è stato travolto dalla bufera dopo che un settimanale ha fatto emergere una sua presunta relazione con una donna nel 2012. La diocesi di Parigi riconosce che l'alto prelato ebbe all'epoca un "comportamento ambiguo" con una donna. Ora sarà il Papa a decidere sulla questione.

Un nuovo scandalo dunque sulla Chiesa francese dopo il rapporto indipendente sulla pedofilia del clero francese: oltre 200mila vittime, a partire dagli anni Cinquanta fino ad oggi, con tremila tra preti, religiosi e laici interni alla Chiesa coinvolti. "E' il momento della vergogna", aveva commentato il Pontefice.

Oggi intanto Francesco ha ricevuto il presidente francese Emmanuel Macron (in Italia per firmare il Trattato del Quirinale). Le note ufficiali dell'incontro, durato un'ora rispetto alla mezz'ora inizialmente prevista, parlano di un confronto su questioni globali, dalla pandemia al clima dopo la Cop26, dalle tensioni in Medio Oriente ai migranti, dallo sviluppo dell'Africa alla situazione in America Latina, anche in vista della presidenza francese del Consiglio Ue a partire da gennaio 2022.

Ma a fare da sfondo c'era comunque il difficile momento che sta attraversando la Chiesa francese.

