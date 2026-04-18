Un soldato francese dell'Unifil ucciso e tre sono rimasti feriti in seguito ad un attacco contro i caschi blu in Libano.

Lo ha annunciato Emmanuel Macron: «Tutto lascia supporre che la responsabilità ricada su Hezbollah – ha scritto sui social - La Francia esige dalle autorità libanesi che arrestino immediatamente i colpevoli e assumano le loro responsabilità al fianco di Unifil». «La nazione si inchina in segno di rispetto ed esprime il suo sostegno alle famiglie dei nostri soldati e a tutto il nostro personale militare impegnato per la pace in Libano. Tutto lascia intendere che Hezbollah sia responsabile di questo attacco. La Francia chiede che le autorità libanesi arrestino immediatamente i responsabili e si assumano le proprie responsabilità».

«Questa mattina una pattuglia dell'Unifil che stava sgombrando munizioni esplosive lungo una strada nel villaggio di Ghanduriyah per ristabilire i collegamenti con le posizioni isolate» della missione «è stata colpita da fuoco di armi leggere», rende noto su X la missione Onu in Libano, aggiungendo che è stata avviata «per accertare le circostanze» e la «valutazione iniziale indica attori non statali (presumibilmente Hezbollah)». Unifil «condanna questo attacco deliberato ai danni dei caschi blu», «il lavoro delle squadre di disinnesco degli ordigni esplosivi è vitale nell'area».

«A nome mio e di tutta la Difesa italiana esprimo vicinanza al Ministro della Difesa francese Catherine Vautrin e alle Forze Armate francesi per il grave attacco subito questa mattina in Libano, nel corso del quale ha perso la vita un militare francese e altri sono rimasti feriti – scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto – Alla famiglia del soldato Caduto giungano il mio più sincero cordoglio e la mia solidarietà. Ai militari feriti rivolgo l'augurio di pronta e completa guarigione».

(Unioneonline)

- IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata