«Una fruttuosa conversazione con Biden, ho espresso gratitudine per un altro pacchetto di sicurezza. Abbiamo discusso di ulteriore cooperazione in materia di difesa, protezione e manutenzione del nostro settore energetico. Posizioni coordinate alla vigilia del vertice online del G7. La leadership americana rimane salda». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, su Twitter, dopo aver parlato al telefono con il presidente americano. Nella sua telefonata con Zelensky, Joe Biden ha parlato dei recenti pacchetti di aiuti Usa a Kiev, sottolineando come gli Stati Uniti stiano «dando priorità agli sforzi per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina» mentre continuano gli attacchi russi alle sue infrastrutture cruciali.

Nel frattempo l’allarme aereo è risuonato nelle prime ore del mattino nella capitale ucraina di Kiev e in diverse regioni dell’Ucraina. Secondo il servizio di allarme antiaereo, le sirene dei raid aerei sono risuonate nella capitale e nelle regioni di Kiev, Cherkassk, Vinnitsa, Kirovograd, Nikolayev, Zhitomir, Odessa e Kharkov.

Nella notte, le truppe russe hanno colpito il distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk (sud-est), con sistemi missilistici a lancio multiplo Grad e Uragan, oltre che con l'artiglieria pesante. Non si registrano, al momento, feriti o vittime.

