Il presidente degli Usa Joe Biden ha firmato il maxi pacchetto di aiuti destinati a Ucraina, Israele e Taiwan. Inoltre, il leader di Washington ha ratificato anche la legge che decreta il bando di TikTok nel caso in la proprietà cinese del social (ByteDance) non sarà ceduta entro nove mesi.

«Gli Stati Uniti non si piegano a nessuno men che meno a Putin, non permettono ai tiranni di vincere e non lasciano i loro alleati da soli», ha affermato Biden parlando alla Casa Bianca a proposito del nuovo, ingente supporto militare che verrà fornito «il prima possibile» a Kiev per contrastare l’offensiva di Mosca.

«La legge aprovata dal Congresso renderà gli Stati Uniti e il mondo più sicuri», perché «se i nostri alleati sono forti, anche noi lo siamo», ha spiegato il presidente americano.

I fondi destinati a supportare Kiev ammontano a un totale di 1 miliardo di dollari.

Per quanto riguarda gli aiuti destinati al fronte mediorientale, «questo pacchetto – ha detto Biden – aumenta significativamente l'assistenza umanitaria a Gaza», ma «Israele deve garantire che gli aiuti arrivino ai palestinesi senza ritardi».

Per ciò che concerne l’ultimatum a TikTok, non si è fatta attendere la replica del ceo di ByteDance Shou Zi Chew. «State tranquilli: non andremo da nessuna parte... i fatti e la Costituzione sono dalla nostra parte e ci aspettiamo di vincere ancora», ha dichiarato, annunciando un ricorso legale contro il provvedimento Usa.

