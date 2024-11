Prosegue in Spagna l'allerta meteo attivata in alcune zone a causa del passaggio di una nuova ondata di maltempo, con 3.000 evacuati e scuole chiuse in provincia di Malaga.

Oltre che nella Comunità Valenciana e nel sud della Catalogna, guardia alta in particolare in Andalusia, dove l'Agenzia statale di meteorologia (Aemet) ha lanciato un allarme rosso valido per la provincia di Malaga per "rischio estremo" di forti piogge e accumulo di acqua.

Le autorità hanno deciso, a scopo precauzionale, di chiudere le scuole per la giornata di oggi, una misura già annunciata ieri a Valencia e in altri 60 comuni circa nella Comunità Valenciana e in cinque comarche catalane di Tarragona.

Inoltre, sempre in provincia di Malaga, dove i cittadini ieri sera hanno ricevuto sui propri cellulari un avviso da parte della Protezione Civile, sono state evacuate circa 3.000 persone da alcune località per il rischio di esondazione del fiume Guadalhorce.

Sempre per i rischi associati al maltempo, scuole chiuse anche a Granada e in altri comuni della provincia.

