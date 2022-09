Nuova condanna per Aung San Suu Kyi. Un tribunale della giunta militare della Birmania ha inflitto all’ex leader altri tre anni di carcere per frode elettorale in occasione delle elezioni del 2020, quelle vinte con ampio margine dal suo partito.

La politica 77enne, che ha ricevuto anche il premio Nobel per la Pace, era già stata condannata a 17 anni di reclusione, ora i tre anni che riguardano i lavori forzati.

(Unioneonline/s.s.)

