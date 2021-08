Sbarca su Whatsapp la funzione che permette di inviare in chat foto che poi si “autodistruggono”.

Un’innovazione introdotta da Facebook, proprietario dell’utilizzatissima app di messaggistica, con un duplice obiettivo: alleggerire le memorie degli smartphone e dare una possibilità in più agli utenti per salvaguardare la propria privacy, evitando che le immagini private restino troppo tempo “in giro” dopo l’invio.

Gli utenti potranno dunque, al momento di condividere lo scatto, scegliere l’opzione “Condividi una sola volta”. In questo modo, dopo il recapito, il destinatario potrà cliccare e visualizzare, ma subito dopo il file si cancellerà, diventando inutilizzabile.

Inoltre, se la foto in questione non verrà visualizzata entro 14 giorni, il file sparirà comunque, restando disponibile – ma anche in questo caso una sola volta – soltanto nel backup.

