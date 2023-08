Grave incidente a New York, dove un'auto impazzita ha travolto 7 persone sulle strisce pedonali. Nel gruppo anche due turisti italiani, al loro ultimo giorno di vacanze negli Stati Uniti. È successo a Midtown Manhattan, sulla 36/a Strada e Sesta Avenue poco prima di mezzanotte. Attivata subito la macchina dei soccorsi: 5 persone sono state portate d'urgenza al Bellevue Hospital, una sarebbe in condizioni critiche.

L’automobilista – una 29enne – non si è fermata per prestare soccorso. Passata col rosso al volante di una Honda Accord, dopo l'incidente ha proseguito la sua corsa dirigendosi verso il Midtown tunnel, si è quindi schiantata contro altre vetture, nel Queens. Fermata dalla Polizia, è stata arrestata. Al momento si esclude che il fatto sia ntenzionale o legato a un’azione terroristica.

Nel gruppo falciato dall'auto sulle strisce pedonali, anche i due coniugi di Piacenza, Matteo Maj (51 anni, graphic designer) e Giulia Gardani (34 anni, istruttrice federale di tennis). I due, come racconta Monica Maj, sorella di Matteo, si trovavano a New York come ultima tappa di un viaggio in Usa che li aveva portati anche a Chicago e a Boston, e sarebbero dovuti tornare oggi in Italia. Maj - secondo quanto riportato - è stato da poco operato per un trauma facciale e nelle prossime ore finirà ancora sotto i ferri per un intervento a tibia e perone, mentre Gardani, arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, ha subito un lungo intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali.

