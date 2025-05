Donald Trump ha confermato: il consigliere per la sicurezza Mike Waltz sarà il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite e al suo posto subentra, ad interim, il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Waltz lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del Chatgate: il consigliere alla sicurezza nazionale era sotto pressione da quando il caporedattore dell'Atlantic Magazine aveva rivelato a marzo di essere stato da lui aggiunto per errore a una chat su Signal riguardante gli attacchi contro gli Houthi, in cui i funzionari intervenuti avevano illustrato il piano di attacco, compresi gli orari in cui gli aerei da guerra statunitensi sarebbero decollati per bombardare obiettivi nello Yemen.

Intanto il Wsj anticipa l'ampliamento dell'indagine del Pentagono sulla condivisione di piani militari dal segretario alla Difesa Pete Hegseth su una seconda chat di Signal. Hegseth avrebbe, infatti, inviato piani di attacco in Yemen a una dozzina di collaboratori, tra cui sua moglie e suo fratello.

(Unioneonline)

