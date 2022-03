Siamo al 35esimo giorno di guerra in Ucraina: all’indomani del nuovo round di colloqui tra Russia e Ucraina non si sono fermati i bombardamenti nella zona a nord-ovest di Kiev. E quella che Mosca ha annunciato come una riduzione delle operazioni in realtà, spiega l’Ucraina, sarebbe una dichiarazione “ingannevole”. Le truppe russe non si sono ancora ritirate da Chernihiv, “colpita per tutta la notte dai bombardamenti”, e dalla Capitale. Anche Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione europea non si fidano.

Oggi Mario Draghi ha sentito Vladimir Putin: un colloquio di oltre un’ora in cui il presidente russo ha riferito sugli sviluppi dei negoziati e sulla richiesta di Mosca di ottenere in rubli il pagamento per le forniture di gas, fa sapere il Cremlino.

Sul fronte delle trattative la questione “più difficile” è quella dello status del Donbass, su cui dovranno trattare direttamente Zelensky e Putin, spiega il negoziatore ucraino David Arahamiya.

Sulla neutralità l’Ucraina è pronta a fare concessioni, ma vuole una “neutralità rafforzata”, dunque chiede di continuare a disporre di un proprio Esercito. Chiede inoltre che ci siano dei Paesi garanti “obbligati” ad intervenire in caso di attacco russo.

Ore 18.05 – Draghi e Putin hanno parlato di gas e negoziati

Nella telefonata con il premier Mario Draghi, il presidente russo Vladimir Putin ha riferito sugli sviluppi dei negoziati di ieri a Istanbul tra le delegazioni di Mosca e Kiev e sulla richiesta di Mosca di ottenere in rubli il pagamento per le forniture di gas. Lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass.

Ore 17.30 – “Donna stuprata dai russi davanti al figlio”

Il governo di Kiev denuncia un orrore di guerra compiuto dai russi. "A Mariupol gli occupanti hanno violentato una donna per diversi giorni di fronte al figlio di sei anni", ha reso noto il ministero della difesa ucraino, aggiungendo che la donna "è morta in seguito alla ferite", mentre al piccolo sono diventati grigi i capelli per lo shock. "Questo non è un film dell'orrore. Stupro, violenza, omicidio: questo è ciò che significa il 'mondo russo'", aggiunge il ministero sul profilo Twitter.

Ore 17.05 – Telefonata Draghi-Putin

C'è stata nel pomeriggio, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, un colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin. Il colloquio, durato circa un'ora, è terminato da poco.

Ore 16.40 – Il sindaco di Irpin: “Qui almeno 200 vittime”

Sono almeno 200 le persone uccise dall'inizio del conflitto a Irpin, sobborgo nordoccidentale di Kiev. Lo ha riferito il sindaco Oleksandr Markushin, precisando che il bilancio reale potrebbe essere anche peggiore. Metà della città è stata distrutta, ha aggiunto. Lo riporta Ukrinform. Due giorni fa, il primo cittadino aveva annunciato la ripresa della città da parte delle forze ucraine.

Ore 16.20 – “Putin male informato dai suoi capi militari”

Il presidente russo Vladimir Putin "è male informato dai suoi" sull'andamento della guerra in Ucraina. Lo riferisce un funzionario americano alla Cnn sostenendo che i capi militari russi "hanno paura" di riferire a Putin quanto "male stiano facendo le forze armate di Mosca" nell'offensiva contro gli ucraini. Il funzionario ha parlato anche di "tensione continua" tra Putin e il ministero della Difesa perché il presidente russo "non si fida" dei capi militari.

Ore 16.15 – “Nessun ritiro dei russi da Kiev e Chernihiv”

Non c'è nessun ritiro dei russi su vasta scala nelle aree di Kiev e Chernihiv ma solo movimenti limitati. Lo ha comunicato un portavoce del ministero della Difesa ucraino. "Il nemico ha ritirato le unità che hanno subito le perdite maggiori per rifornirle", ha reso noto Oleksandr Motuzyanyk, aggiungendo che "l'assedio di Chernihiv continua, come missili e colpi di artiglieria lanciati dalle forze russe".

Ore 15.50 – “Questione Donbass sarà trattata direttamente da Putin e Zelensky”

La giornata di ora in ora: La questione dello status del Donbass "è la più difficile". Lo ha sottolineato il negoziatore ucraino David Arahamiya in un'intervista all'indomani del round di colloqui con la Russia in Turchia. Arahamiya ha spiegato che l'argomento resta "tra parentesi" ed in Turchia "non è stato toccato". I due team "non avevano un mandato politico sufficiente per discuterne e quindi l'hanno tirato fuori prima dell'incontro dei leader e hanno lavorato su tutte le altre questioni", ha aggiunto.

Ore 15.40 – Kiev ha proposto a Mosca “neutralità rafforzata”

Nei negoziati con la Russia, l'Ucraina ha proposto "un concetto di 'neutralità rafforzata', in base al quale è necessario fare affidamento sul proprio esercito, oltre che disporre di garanzie" di sicurezza. "Cioè come la Svizzera, o Israele, che hanno un esercito di riserva che può essere mobilitato in gran numero e dare la risposta necessaria in caso di aggressione".

Lo ha detto il capo della delegazione negoziale ucraina David Arakhamia in un'intervista a Rbc. "Come si suol dire, confida in Dio, ma non sbagliarti su te stesso. Pertanto, il concetto di 'neutralità fortificata' ci è molto vicino", ha aggiunto Arakhamia.

Ore 15 – Kiev: “Paesi garanti siano obbligati a difenderci”

Le garanzie di sicurezza chieste dall'Ucraina ad una serie di Paesi prevedono un intervento automatico in caso di un "attacco in qualsiasi forma". Lo afferma il capo della delegazione negoziale ucraina, David Arakhamia, in un'intervista a Rbc. Con la firma di un accordo di sicurezza, "i Paesi garanti devono essere obbligati, dopo consultazioni il cui tetto è di 72 ore, a fornire l'assistenza necessaria, sotto forma di armi e di intervento delle forze armate o altro", aggiunge, sottolineando che il "vincolo giuridico" a intervenire in difesa dell'Ucraina sarebbe garantito dalle ratifiche da parte dei parlamenti dei Paesi garanti.

Ore 14.30 “Referendum su accordo solo col ritiro delle truppe russe”

"Il referendum nazionale" sulla possibile intesa tra Ucraina e Russia "si terrà solo dopo che le truppe russe saranno tornate alle loro posizioni antecedenti al 23 febbraio". Lo ha detto il capo negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak incontrando in videocollegamento i media internazionali a Leopoli.

Ore 13.23 – Bombardato edificio della Croce Rossa a Mariupol

I bombardamenti russi hanno colpito un edificio della Croce Rossa a Mariupol. Lo fa sapere una responsabile ucraina.

Ore 13.20 – Di Maio: “Nel pomeriggio telefonata Draghi-Putin”

Il ministro degli Esteri Luigi di Maio annuncia da Berlino che "nelle prossime ore il premier Mario Draghi sentirà il presidente Putin".

Ore 13.10 – Russia e Cina: “Sanzioni unilaterali illegali e controproducenti”

Russia e Cina condannano le sanzioni unilaterali decise da Usa, Ue e alleati contro Mosca per la sua aggressione militare all'Ucraina, definendole "illegali e controproducenti": lo riferisce una nota del ministero degli Esteri russo diffusa dopo il bilaterale tra i capi delle rispettive diplomazie, Serghei Lavrov e Wang Yi .

Ore 12.15 – Cremlino: “Dai negoziati nessuna svolta”

Niente di "promettente" né alcuna "svolta" nei colloqui russo-ucraini. È il commento del Cremlino all'indomani dei negoziati tenuti in Turchia dalle delegazioni di Mosca e Kiev.

Ore 12 – “Più di 30 bombardamenti nella regione di Kiev”

Nella regione di Kiev la scorsa notte le truppe russe hanno effettuato più di 30 bombardamenti contro complessi residenziali e infrastrutture sociali. Lo ha riferito l'amministrazione militare regionale di Kiev su Telegram, citato da Unian. "L'esercito russo ha lanciato missili e bombe cercando di distruggere le infrastrutture e le aree residenziali in violazione del diritto umanitario internazionale. Gli occupanti russi continuano a terrorizzare la popolazione locale", ha aggiunto l'amministrazione militare.

Ore 11.10 – Onu: “Oltre 4 milioni di rifugiati dall’inizio dell’invasione”

Sono più di 4 milioni i rifugiati che sono fuggiti dall'Ucraina da quando è iniziata l'invasione russa. Lo fa sapere l'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr), secondo la quale sono 4,02 milioni le persone che hanno lasciato il paese. Considerando che l'Ucraina prima dell'invasione aveva una popolazione di circa 44 milioni di persone, questo significa che circa una persona su 11 ha lasciato l'Ucraina in questi oltre 30 giorni di guerra.

Ore 10:50 – Bombardamenti lungo il fronte Kiev-repubblica Donetsk

Le forze russe stanno bombardando quasi tutte le città lungo la linea del fronte tra il territorio controllato da Kiev e l'autoproclamata repubblica di Donetsk: lo ha reso noto alla tv nazionale ucraina il governatore regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Lo riporta il Guardian.

Ore 10:30 – Cina: “La cooperazione con la Russia non ha limiti”

La cooperazione cino-russa "non ha limiti". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in merito allo stato dei rapporti tra Pechino e Mosca dopo il bilaterale tenuto poche ore fa a Tunxi dai ministri degli Esteri Wang Yi e Serghei Lavrov.

Ore 9:50 – Russia: “Con Cina una voce sola sulla politica estera”

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo cinese Wang Yi hanno concordato di "rafforzare il coordinamento politico estero" bilaterale e di "ampliare i contatti bilaterali e multilaterali": lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo in un comunicato dopo l'incontro odierno tra i due ministri a Tunxi, in Cina. Lo riporta Interfax. "Sullo sfondo di una complicata situazione internazionale, Russia e Cina continuano a rafforzare i partner strategici e a parlare con una sola voce negli affari globali", si legge inoltre nella nota.

Ore 9.03 – Concordati per oggi 3 corridoi umanitari

Per la giornata di oggi sono stati concordati tre corridoi umanitari in Ucraina, tutti nel Sud del Paese. Lo fa sapere la vice premier Iryna Vereshcuk su Telegram. I tre corridoi sono: ️per l'evacuazione dei residenti di Mariupol e la consegna degli aiuti umanitari alla città di Berdyansk; ️per la consegna degli aiuti umanitari e l'evacuazione delle persone dalla città di Melitopol; ️per un convoglio di persone con mezzi propri dalla città di Energodar a Zaporizhia. "Ieri ai colloqui di Istanbul, la delegazione russa ha ricevuto proposte per organizzare corridoi umanitari verso i 97 insediamenti più colpiti nelle regioni di Kharkiv, Kyiv, Kherson, Chernihiv, Sumy, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk e Mykolayiv", dice la vicepremier, aggiungendo che "oggi continueremo a lavorare per ottenere l'approvazione per questi corridoi umanitari".

Ore 7.59 – Bombardata Lysychansk (Lugansk), ci sono vittime

La città orientale di Lysychansk, nel Lugansk, è stata bombardata questa mattina dall'artiglieria pesante russa e ci sono delle vittime. L'attacco ha provocato ampi danni sulle aree residenziali, riporta il Guardian citando le autorità locali. "Si sono avuti gravi danni su edifici con molti piani", scrive su Telegram il governatore della regione di Lugansk, Serhiy Gaidai. Secondo i media ucraini ci sono delle vittime, anche se il numero non è ancora stato chiarito.

