La copilota dello sfortunato areo, precipitato domenica in Nepal, aveva perso il marito, anche lui pilota, in un incidente aereo avvenuto nel giugno 2006.

È quanto racconta la Bbc spiegando che Anju Khatiwada era stata una pioniera essendo una delle sole sei donne impiegate come pilota dalla compagnia aerea Yeti Airlines e aveva volato quasi 6.400 ore.

Anju Khatiwada era co-pilota del volo Yeti Airlines 691 che si è schiantato in una gola vicino alla città turistica di Pokhara, uccidendo tutte le 72 persone a bordo nel peggior disastro aereo del Nepal degli ultimi 30 anni. Anche suo marito, Dipak Pokhrel, era copilota di un volo della Yeti Airlines prima di morire in un incidente ed è stata la sua morte a spronare Anju a intraprendere una carriera nell'aviazione. Sconvolta per la sua perdita, sola con il loro bambino, il dolore di Anju divenne la sua forza motivante.

«Era una donna determinata che difendeva i suoi sogni e realizzava i sogni di suo marito», ha detto un familiare a proposito della donna.

Il marito si trovava nella cabina di pilotaggio di un aereo a elica Twin Otter che trasportava riso e cibo verso la città occidentale di Jumla quando l'aereo è precipitato ed è esploso, uccidendo tutte e nove le persone a bordo.

(Unioneonline/v.l.)

