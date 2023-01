Tragedia in Nepal, dove un aereo della Yeti Airlines si è schiantato al suolo in una zona abitata tra il vecchio e il nuovo aeroporto di Pokhara.

Da subito la situazione è sembrata molto critica: l’impatto del velivolo – in arrivo da Kathmandu – è avvenuto durante le fasi di atterraggio. I soccorritori non hanno trovato superstiti e per oggi è stato proclamato il lutto nazionale.

«Finora abbiamo raccolto 68 corpi. Ne stiamo cercando altri quattro… Preghiamo per un miracolo. Ma le speranze di trovare qualcuno vivo sono nulle», ha detto Tek Bahadur KC, capo del distretto di Taksi, dove l'aeromobile è precipitato. A bordo dell'ATR-72 della compagnia aerea c'erano 68 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio, per un totale di 72 persone.

Il disastro aereo – del quale non si conoscono ancora le cause – è il più grave degli ultimi trent'anni nel piccolo Paese dell'Asia meridionale.

(Unioneonline/v.f.)

