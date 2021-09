Per la prima volta dalla fondazione, nel 1988, la Chiesa evangelica luterana in America ha nominato vescovo una persona transgender.

Si tratta di Megan Rohrer, 41enne, sposata e con due figli.

L’annuncio è arrivato durante una funzione alla Grace Cathedral di San Francisco.

Guiderà il sinodo Sierra Pacific, a cui rispondono circa duecento congregazioni della California e del Nevada.

L’incarico avrà una durata di sei anni.

Ordinata pastore nel 2010, Rohrer usa il pronome di genere neutro per parlare di se stessa (in inglese si utilizza il pronome “they”), è una attività della comunità Lgbt+, impegnata per i senzatetto.

Ha studiato Religione all’Augustana University nel South Dakota, poi si è trasferita in California, dove ha ottenuto un dottorato alla Pacific School of Religion di Berkeley.

"La mia speranza, se me lo permetterete, e penso che lo farete, è amarvi e amare ciò che amate”, ha detto ai fedeli, “accetto questa nomina perché una comunità variegata di luterani in California e in Nevada ha votato devotamente e premurosamente per questa cosa storica”.

Negli Stati Uniti la Chiesa evangelica luterana ha 3,3 milioni di fedeli.

