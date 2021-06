Antonio Guterres riconfermato alla guida delle Nazioni Unite.

Il politico e diplomatico portoghese, 72 anni, è stato rieletto per acclamazione dall’assemblea generale dell'Onu e resterà in carica per altri cinque anni come segretario generale, a partire dal primo gennaio 2022.

Era succeduto alla guida del organizzazione del Palazzo di Vetro al coreano Ban Ki-Moon, nel 2016, dopo aver ricoperto l’incarico di Alto commissario Onu per i rifugiati. E’ stato anche premier del Portogallo e presidente del Consiglio europeo.

E’ il nono segretario generale dalla nascita delle Nazioni Unite, quinto europeo a ricoprire la carica.

"Sono profondamente onorato e grato per la fiducia che avete riposto in me, servire le Nazioni Unite è un privilegio immenso e un dovere nobilissimo", le prime parole di Guterres dopo la rielezioni.

"Sono consapevole – ha aggiunto – delle immense responsabilità che mi state affidando in un momento così critico della storia, all'apice di una nuova era".

“Siamo a un bivio – ha sottolineato poi Guterres – e stiamo scrivendo la storia con le scelte che facciamo in questo momento, e può andare in due modi: collasso e crisi perpetua o svolta e prospettiva di un futuro più verde, più sicuro e migliore per tutti".

(Unioneonline/l.f.)

