Dal Brasile arriva una storia incredibile di sopravvivenza.

Protagonista, un pescatore di nome Romualdo Macedo Rodrigues, che ha trascorso undici giorni alla deriva dentro un congelatore, nel mezzo dell'Oceano Atlantico, dopo che la sua barca è affondata.

La vicenda è stata raccontata dal portale di notizie Uol.

Secondo quanto riferito, l’uomo è stato poi soccorso da alcuni marinai che hanno notato il congelatore in mezzo al mare, ormai davanti alle coste del Suriname. All’interno, Rodrigues, molto indebolito, ma vivo.

Il pescatore ha poi raccontato la sua odissea in tv, spiegando di aver avuto l'idea di arrampicarsi sul freezer dopo aver visto la sua barca che iniziava ad affondare.

L'uomo aveva lasciato il porto di Oiapoque, nello Stato brasiliano di Amapà, per trascorrere tre giorni di pesca. La sua imbarcazione però aveva delle crepe e l'acqua è iniziata ad entrare.

"Ho subito cominciato ad asciugare, ma il giorno dopo non c'era via d'uscita ed è affondata. Quindi ho provato a vedere se il congelatore galleggiava e quando ho visto che lo faceva ci sono salito sopra, abbandonando la barca", ha detto il pescatore, che – tra l’altro – ha confessato di non saper nuotare.

