Jon Bon Jovi eroe per caso a Nashville. La star ha salvato una donna da morte certa, convincendola a non gettarsi da un ponte.

L’artista stava girando un video musicale quando una sua assistente si è accorta che lì vicino c’era una donna oltre la balaustra di protezione, che stava evidentemente per buttarsi giù dal ponte, nel fiume Cumberland. Bon Jovi le si è avvicinato con cautela e in meno di un minuto è riuscito a convincerla a tornare indietro, aiutandola a superare la ringhiera e mettersi in salvo. I due si sono poi parlati un altro po’, prima di abbracciarsi.

Il video, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona, è stato diffuso dalla Polizia. Il capo della polizia John Drake ha detto: «Un applauso a Jon Bon Jovi e alla sua squadra per aver aiutato una donna sul ponte Seigenthaler Ped martedì sera. Bon Jovi l'ha aiutata a convincerla a scendere dalla sporgenza sul fiume Cumberland per mettersi in salvo... C'è bisogno di tutti per aiutarsi a vicenda a stare al sicuro».

D’altronde Bon Jovi dimostra il suo altruismo da quasi vent’anni, da quando ha fondato la sua JBJ Soul Fondation che offre casa e cibo a poveri e senzatetto nei sobborghi delle città statunitensi. L’organizzazione no profit si occupa anche di assistenza e reinserimento nella società e nel mondo del lavoro delle persone in difficoltà.

