Era nell'aria da qualche settimana ma adesso c'è l'annuncio ufficiale. Da maggio Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo entrato a gamba tesa nell'amministrazione di Donald Trump, lascerà la guida del dipartimento creato su misura per lui e si concentrerà sulla Tesla, la sua prima creatura che ha avuto un crollo in borsa negli ultimi mesi.

«Probabilmente il mese prossimo, il tempo che dedicherò al Doge diminuirà significativamente», ha dichiarato il 'first buddy' in una conference call con gli azionisti. Da quando il suo fondatore è sceso in campo con il suo programma di mega tagli al governo ha scatenato proteste e ritorsioni in tutti gli Stati Uniti e la casa automobilistica ha registrato un calo del 20% nelle vendite di nel primo trimestre, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre gli utili sono scesi di oltre il 70%. Alla notizia del passo indietro di Musk, Tesla è immediatamente salita del 3,94% nelle contrattazioni after hours a Wall Street e ha continuato ad avere un andamento positivo per tutta la giornata successiva. I dipendenti pubblici a tempo determinato, come Musk, possono di solito lavorare 130 giorni all'anno, periodo che per lui scadrà alla fine del mese prossimo.

Tuttavia non è ancora chiaro quando si dimetterà definitivamente. Il miliardario, che ha sborsato oltre 270 milioni per la campagna di Trump ha spiegato che il lavoro del dipartimento per l'efficienza energetica è "quasi completo" ed ha assicurato che continuerà a lavorare con il team del Doge "per assicurarmi che sprechi e frodi non si verifichino più".

«Un giorno o due a settimana. Finché il presidente lo vorrà», ha precisato. Musk aveva promesso durante la campagna elettorale di tagliare "almeno" 2.000 miliardi di dollari dal bilancio federale annuale, ma secondo un indicatore di Brookings Institution la spesa pubblica complessiva nell'anno solare 2025 è leggermente superiore ai livelli del 2024, anche se l'effetto Doge è chiaramente visibile su agenzie più piccole come l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale. C'è anche da chiedersi, a questo punto, cosa accadrà al dipartimento che il patron di SpaceX ha modellato a sua immagine e somiglianza assumendo nerd giovanissimi e super intelligenti per cancellare migliaia di posti di lavoro e costi ritenuti superflui secondo i loro complicatissimi calcoli. Non c'è solo crollo di Tesla dietro le ragioni del passo indietro di Musk. Secondo il Washington Post il miliardario è stanco di dover affrontare quella che considera una serie di attacchi sgradevoli e immorali da parte dei democratici e i dissapori con alcuni membri dell'amministrazione stanno diventando insostenibili.

Lo scontro si è inasprito nelle ultime settimane soprattutto con il consigliere economico del presidente, Peter Navarro, l'architetto della politica dei dazi che alla lunga potrebbero danneggiare anche Tesla. Solo qualche settimana fa Musk lo ha definito "un idiota", dopo che l'altro lo aveva liquidato come "un assemblatore di auto", con pezzi che arrivano dal Giappone e dalla Cina, e non un produttore.

E anche con lo stesso Donald negli ultimi tempi, Elon si è scontrato. Come quando ha cercato di convincerlo ad adottare una linea più morbida sulle tariffe comprese quelli contro la Cina.

