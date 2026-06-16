Tragedia a Mykonos, una delle più note isole della Grecia.

Una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo e impiegata in un'importante azienda del Valdarno, ha perso la vita a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri.

Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi con un coetaneo valdarnese.

Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie. La conferma della tragedia è giunta nelle ultime ore anche nell'azienda in cui la donna lavorava, dove già dalla mattinata avevano iniziato a circolare le prime indiscrezioni. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e conoscenti.

(Unioneonline)

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