E’ morto all’età di 44 anni Cedric McMillan, uno dei bodybuilder più famosi degli Stati Uniti, tanto da essere considerato l’erede di Arnold Schwarzenegger con cui aveva un bellissimo rapporto di amicizia.

La notizia, diffusa da uno dei suoi sponsor, non è corredata da ulteriori dettagli: “Siamo spiacenti di informarvi che il nostro amico e fratello è morto oggi. Cedric ci mancherà molto come atleta, compagno, amico e padre”, si legge nella nota. Ma secondo un sito specializzato, Generation Iron, McMillan è morto per un infarto mentre correva sul tapis roulant.

Appassionato della disciplina fin da bambino, nel 2017 aveva vinto il prestigioso premio di bodybuilding “Arnold Classic” dedicato proprio all’atleta, attore ed ex governatore della California.

Sposato e con tre figli, McMillan era anche veterano dell’esercito americano.

Anche la kermesse gli ha dedicato un ricordo: “Tutta la famiglia dell'Arnold Sports Festival ha il cuore spezzato nell'apprendere della scomparsa del campione dell'Arnold Classic 2017 Cedric McMillan. Noto per la grande personalità, il sorriso contagioso, un cuore gentile e un senso dell'umorismo amato sia dagli altri concorrenti che dai fan, Cedric ci mancherà profondamente. I risultati nelle competizioni, che includevano molteplici vittorie professionali insieme al titolo Arnold Classic 2017, lo hanno reso una star nel mondo del bodybuilding e del fitness, ma la carriera di cui era più orgoglioso sono stati i suoi oltre 20 anni di servizio disinteressato al suo Paese nell’esercito americano, dove ha conseguito il grado di Sergente di Prima Classe nel luglio del 2021”.

“Soprattutto – la conclusione - Cedric McMillan era un marito e un padre e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile”.

