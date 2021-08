C’è una prima vittima dell’uragano Ida, che sta devastando la Louisiana.

Secondo quanto riportato dai media locali, una persona è morta schiacciata da un albero caduto in seguito alle forti piogge e ai venti sostenuti.

La tempesta si indebolisce ed è stata declassata a categoria 2 ma i danni che ha lasciato dietro la sua scia sono gravissimi e potranno essere stimati solo a emergenza conclusa. Oltre un milione di persone è rimasto senza corrente nello Stato della Louisiana, mentre nel vicino Mississippi 48.515 clienti sono senza elettricità.

Le piogge torrenziali stanno mettendo a dura prova gli argini costruiti dopo Katrina. Al momento, riferiscono i media, sembrano reggere anche se in alcune aeree il livello delle acque è salito talmente tanto da superarli. I forti venti, fino a oltre 240 chilometri orari, hanno spazzato via tetti, alberi e pali elettrici.

Il Covid rischia di complicare i soccorsi: oltre agli ospedali già invasi e alcuni danneggiati da Ida, le strutture allestite per ospitare chi è in difficoltà funzionano a capienza limitata per favorire il distanziamento sociale e limitare una possibile esposizione al Covid in uno degli Stati che conta il più basso tasso di vaccinazioni in America.

Il presidente Joe Biden ha invitato la popolazione a seguire le istruzioni delle autorità locali e assicurato che il governo è pronto ad aiutare: "Siamo già al lavoro. Ci saremo per aiutare a rialzarvi il prima possibile", ha detto osservando come Ida sia "potenzialmente devastante".

