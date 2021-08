New Orleans si prepara per l’arrivo dell’uragano Ida.

Secondo il centro nazionale Usa per gli uragani, la tempesta è salita a categoria 3 con venti che hanno raggiunto i 185 chilometri all'ora e nelle prossime ore dovrebbe toccare le coste della Louisiana come un categoria 4 proprio nel giorno del 16esimo anniversario di Katrina, l'uragano più letale della storia americana.

"Si prevede che nelle prossime 12 ore continuerà il rapido rafforzamento e che Ida sarà un uragano estremamente pericoloso quando atterrerà sulla costa della Louisiana questo pomeriggio", ha affermato il centro.

"Ida è estremamente pericoloso", hanno avvertito all'unisono l'Hurricane Center e il presidente Joe Biden, che ha esortato la popolazione a prepararsi. L’aeroporto di New Orleans ha cancellato tutti i voli mentre il sindaco, LaToya Cantrell, parla di "drammatica minaccia" e ha invitato i residenti a lasciare la città o a prendere tutte le precauzioni possibili.

"Evacuazioni volontarie sono in corso ma il tempo non è dalla nostra parte e a questo punto non possiamo ordinare più evacuazioni obbligatorie", ha detto. I cittadini si stanno preparando: i negozi hanno blindato le vetrine con assi di legno, i supermercati sono presi d'assalto, le case vengono messe al sicuro in tutti i modi possibili, i turisti rispediti a casa.

