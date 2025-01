Il diplomatico sardo Gabriele Annis nuovo ambasciatore italiano in Mozambico.

Lo rende noto la Farnesina, annunciandone l’insediamento a Maputo, capitale del Paese – quasi 28 milioni di abitanti – dell’Africa sud-orientale.

Nato a Oristano il 28 luglio 1969, dopo la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna, Annis ha conseguito un Master in Relazioni Internazionali presso l'Università di Bristol (Regno Unito) nel 1997. In seguito ad esame di concorso, il 30 dicembre 1999 è nominato Volontario nella carriera diplomatica. Dopo un primo incarico al Servizio Stampa e Informazione della Farnesina, nel 2002 assume come Console a Belo Horizonte. Nel 2006 è incaricato delle funzioni di Primo Segretario all'Ambasciata d'Italia a New Delhi. Nel 2010 rientra a Roma per prendere servizio presso la Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione del Ministero, all'Unità per le Relazioni sindacali, l'innovazione e la semplificazione. Nel 2012 assume come Consigliere per l'Emigrazione e gli Affari sociali all'Ambasciata a Brasilia. Nel 2016 è nominato Ambasciatore ad Assunzione. Nel 2020 torna al Ministero per prendere servizio come Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato. Nel 2021 assume come Capo dell'Ufficio Relazioni Esterne della Direzione Generale per l'Unione Europea. Dal 2022 presta servizio presso Roma Capitale con l'incarico di Direttore per le Relazioni Internazionali.

Ora ha assunto l'incarico di Ambasciatore d'Italia presso la Repubblica del Mozambico, con accreditamento anche presso il Regno di eSwatini, la Repubblica del Botswana e la Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale.

