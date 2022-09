Licenza di pubblicazione revocata al giornale indipendente Novaya Gazeta, diretto dal Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov.

È quanto ha stabilito una Corte di Mosca e secondo quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti.

La decisione è stata presa su richiesta dell'ente statale per il controllo sui media, Roscomnadzor.

Novaya Gazeta aveva comunque sospeso le pubblicazioni per decisione autonoma fin da marzo, denunciando pressioni delle autorità per la sua posizione critica contro la cosiddetta “operazione militare speciale” in Ucraina.

Il direttore Dmitry Muratov nelle fasi iniziali del conflitto aveva anche fatto parlare di sé per la decisione di mettere all'asta la sua medaglia del Nobel per la Pace, ricevuta nel 2021, per aiutare i bambini sfollati a causa della guerra.

