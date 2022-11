Un massiccio attacco missilistico contro l’Ucraina potrebbe essere lasciato, secondo le forze di Kiev, durante il G20 di Bali tra il 15 e il 16 novembre: “Mosca ama molto le date simboliche – ha detto Yuriy Ignat, portavoce dell'Aeronautica militare dell'esercito ucraino - e il vertice è pienamente percepito in questo paradigma".

Intanto l’Ucraina fa sapere che al momento non intende prendere in considerazione nuovi colloqui con la Russia in merito al cessate il fuoco. Lo ha spiegato Andriy Kostin, procuratore generale del Paese, in un'intervista alla Bbc rilanciata da Ukrinform. "Non credo che la questione della ripresa dei negoziati sia possibile", ha dichiarato con fermezza aggiungendo che la Russia deve essere ritenuta responsabile della guerra che ha iniziato.

Dopo la liberazione della città di Kherson da parte delle truppe di Kiev, ora la capitale amministrativa della regione è, temporaneamente, Genichesk. La conferma arriva da Alexander Fomin, addetto stampa del vicepresidente filorusso del governo regionale. "Oggi, la capitale amministrativa temporanea della regione di Kherson è Genichesk. Tutte le principali autorità sono concentrate lì", ha affermato. Genichesk, località turistica e città portuale dell'Ucraina, si trova nel sud della regione, sulla costa del Mar d'Azov.

