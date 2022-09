Almeno fino al 2027 l’Unione europea non potrà fare a meno del gas di Mosca. Ne è convinto il ministro dell’Energia russo, Nickolay Shulginov, che ha paventato un inverno “insostenibile” per gli europei. E ha anche lanciato un avvertimento: se ci sarà un price cup, Mosca reindirizzerà il gas verso "Stati amici”.

Per oggi intanto è atteso il rapporto del direttore dell'Aiea, l'agenzia per l'energia nucleare dell'Onu, sulla situazione della sicurezza nucleare, della protezione e dei controlli di sicurezza in Ucraina, compresi i risultati della missione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Il presidente Rafael Grossi, inoltre, informerà il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla missione nell'impianto.

Per quanto riguarda i rifornimenti, questa mattina la nave “Vitis”, carica di 5,800 tonnellate di olio di semi di girasole destinate all'Italia, è partita dal porto ucraino di Yuzhny ed è diretta a Ravenna.

La giornata di ora in ora:

Media, “la Russia compra missili da Pyongyang”

Il ministero russo della Difesa ha avviato un'operazione per l'acquisto di missili dalla Corea del Nord allo scopo di potenziare il suo arsenale necessario per l'offensiva in Ucraina. È quanto emerge da informazioni di intelligence Usa citate da media americani e riprese anche dal Guardian. Una fonte Usa, che parla sotto anonimato, ha inoltre sottolineato come il fatto che Mosca si rivolga a Pyongyang dimostra che "l'esercito russo continua a soffrire per la grave carenza di rifornimenti in Ucraina, anche a causa dei controlli e delle sanzioni sulle esportazioni". I funzionari dell'intelligence statunitense ritengono inoltre che i russi potrebbero cercare di acquistare ulteriore equipaggiamento militare nordcoreano in futuro, stando alle rivelazioni che il New York Times ha riportato per primo.

***

I russi bombardano il distretto Nikopol, civili feriti

L'esercito russo ha bombardato il distretto di Nikopol, nella regione dell'Ucraina orientale Dnipropetrovsk, con Grad Mlrs, civili sono stati feriti. Lo riferisce Ukrinform. "Le forze di occupazione russe hanno colpito il distretto con Grad Mlrs per tre volte. A Nikopol sono stati colpiti i quartieri residenziali. Due persone sono rimaste ferite: un uomo e una donna. Sono stati portati in ospedale. I medici valutano le loro condizioni come moderate", ha scritto su Telegram Valentyn Reznichenko, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk. Venti condomini e 11 edifici privati sono stati danneggiati nella città. Una casa è stata distrutta. I proiettili nemici hanno colpito un asilo, due scuole, un centro di creativo e un club sportivo. Sono state danneggiate diverse linee del gas e automobili. Anche diverse linee elettriche sono state interrotte. Più di 2.000 famiglie sono rimaste senza elettricità.

