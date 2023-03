«La Russia possiede armi avanzate e uniche in grado di spazzare via qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti». Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev in un'intervista al quotidiano Rossiyskaya Gazeta rilanciata dalla Tass.

«La Russia è paziente e non intimidisce nessuno con il suo vantaggio militare. Tuttavia, possiede armi avanzate e uniche in grado di distruggere qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti, in caso di minaccia alla sua esistenza», ha aggiunto Patrushev.

Dichiarazioni che arrivano in un momento di grande preoccupazione per l’annuncio del Cremlino di voler piazzare armi tattiche nucleari nel territorio dell’alleata Bielorussia.

Intanto, in queste ore il capo dell'agenzia Aiea, Rafael Grossi, e il leaer di Kiev Volodymyr Zelensky hanno visitato la regione di Zaporizhzhia, dove sorgono, oltre alla centrale nucleare, anche altre importanti infrastrutture strategiche, come la centrale idroelettrica del Dniepr, definita «parte essenziale del sistema che sostiene la sicurezza nucleare della centrale nucleare di Zaporizhzhya», per valutare l’entità dei danni subiti durante le offensive dell’esercito di Mosca.

Nell’occasione, il presidente ucraino ha reso omaggio ai soldati dislocati nella regione: «Sono onorato di essere qui oggi, accanto ai nostri militari. Sono grato a ciascuno dei nostri guerrieri per aver difeso l'Ucraina, la nostra sovranità, le nostre città e i nostri figli. Vinceremo sicuramente», ha affermato Zelensky.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata