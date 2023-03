La Russia ha sganciato una “super-bomba” nella regione ucraina di Chernihiv.

La segnalazione arriva dal sito Defense Express. L’arma in questione sarebbe la UPAB-1500 B da 1,5 tonnellate, progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 km grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale.

La notizia è stata confermata dal portavoce dell'aeronautica ucraina Yuriy Ihnat: «È vero, questa informazione non è nuova. I russi possono usare missili a distanza, come fanno dalla primavera, ma possono anche usare bombe aeree guidate», ha detto Ihnat.

Lo stesso Ihnat ha sollecitato gli Stati occidentali a fornire a Kiev caccia militari. «Perché abbiamo bisogno degli F-16 o di altri aerei? Per affrontare anche questa minaccia, per proteggere le nostre città e i nostri villaggi", ha sottolineato, in quanto gli attuali aerei sovietici ucraini «non possono farlo».

