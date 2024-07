Un canale per la fornitura di esplosivi e detonatori elettrici dall'Europa alla Russia e destinati ad atti terroristici è stato intercettato dalla filiale di San Pietroburgo del Servizio di sicurezza russo (Fsb).

Lo rende noto l'Fsb, come riporta la Tass.

Il materiale, si legge in un comunicato, è stato trasportato in diverse spedizioni dall'Italia e dalla Germania nascosto in cavità di pezzi di ricambio per auto.

Intanto il ministero della Difesa russo comunica che la notte scorsa sono stati abbattuti 75 droni ucraini in diverse regioni del Paese. Di questi, 47 sono stati intercettati nella regione di Rostov, ha precisato il ministero, come riporta la Tass. Gli altri velivoli senza pilota sono stati distrutti nelle regioni di Belgorod (1), Voronezh (1), Smolensk (1) e Krasnodar (8), oltre a 17 sul Mar Nero e sul Mar d'Azov.

