Durissima reazione di Mosca dopo le misure adottate dalla Ue in difesa dell’oppositore russo Alexei Navalny.

Stando a quando riporta l'agenzia Interfax, la Russia "in risposta alle misure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo di quest'anno nei confronti di sei cittadini russi" ha sanzionato il presidente del Parlamento Ue David Sassoli e altri 7 responsabili europei vietando loro l'ingresso nel Paese.

"Nessuna sanzione o intimidazione fermerà il Parlamento Ue o me dalla difesa dei diritti umani, della libertà e della democrazia”, la reazione di Sassoli: “Le minacce non ci zittiranno. Come ha scritto Tolstoj, non c'è grandezza dove non c'è verità".

Gli altri sette funzionari europei nel mirino sono: Vera Jourova, vice presidente per i valori e la trasparenza della Commissione Europea; il presidente del Consiglio nazionale della Lettonia per i media elettronici, Ivars Abolins; il direttore del Centro linguistico statale lettone Maris Baltins; il membro della delegazione francese all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Jacques Maire, il capo della procura di Berlino, Jorg Raupach, il capo del laboratorio per la sicurezza chimico-biologica e nucleare dell'istituto di ricerca svedese della Difesa Asa Scott; il capo del dipartimento di lingue dell'Estonia Ilmar Tomusk.

LE REAZIONI – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende, ha sentito immediatamente il presidente del Parlamento europeo per esprimergli "piena solidarietà".

"Solidarietà a David Sassoli, Vera Jurova e altri esponenti europei colpiti dalle sanzioni russe. Tanto ingiustificate quanto inutili", il commento del commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, su Twitter.

"Le sanzioni russe al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli sono un atto di ostilità senza precedenti”, le parole del segretario Pd Enrico Letta: “Il @pdnetwork tutto reagisce con durezza, a difesa della democrazia europea. E continuiamo a chiedere con ancora più forza la liberazione di #Navalny".

IL VIDEO:

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata