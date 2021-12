E’ morto l’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, uno dei simboli della resistenza contro l’apartheid e promotore della riconciliazione. Ne dà notizia la presidenza del Sudafrica.

Tutu aveva 90 anni. Arcivescovo anglicano, nel 1984 ha vinto il premio Nobel per la pace come simbolo della lotta non violenta contro il regime razzista.

Finito l’apartheid, dopo l’elezione di Nelson Mandela come presidente del nuovo Sudafrica, Tutu ha ideato e presieduto la Commissione per la Verità e la Riconciliazione creata nel 1995.

Commissione che, in un doloroso e drammatico processo di pacificazione tra le due parti della società sudafricana, ha portato alla luce le atrocità commesse durante i decenni di repressione da parte dei bianchi.

Venne concesso il perdono a chi, tra i responsabili delle atrocità commesse, aveva pienamente confessato.

Nell'annunciare la morte del reverendo Tutu, il presidente Cyril Ramaphosa ha espresso, “a nome di tutti i sudafricani, profonda tristezza per la morte, avvenuta domenica, di una figura essenziale della storia” del Paese.

