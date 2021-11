Tragedia a bordo di un aereo Pegasus proveniente dalla Turchia e diretto in Germania.

A bordo un 51enne tedesco, risultato poi positivo al Covid e trovato senza vita dagli assistenti di volo.

Secondo quanto riferito dall'agenzia ANP, solo quando gli altri passeggeri hanno lasciato l'aereo gli assistenti di volo si sono resi conto che l’uomo era morto: pensavano infatti si fosse appisolato.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo viaggiava da solo e era seduto vicino al finestrino. "Probabilmente aveva la testa chinata e gli occhi chiusi, motivo per cui la sua morte non sarebbe stata notata durante il viaggio ed è stato preso per un dormiente”, ha spiegato il portavoce della polizia intervistato dal quotidiano “Spiegel”.

I fatti risalgono al 25 ottobre scorso, ma solo oggi è arrivata la notizia della positività dell’uomo.

"Era stato vaccinato con entrambe le dosi di siero contro il Covid”, ha precisato la compagnia aerea, che non poteva dunque essere al corrente della positività dell’uomo.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata