Orrore a Ibiza, dove un ragazzo inglese di 19 anni è stato costretto all’amputazione di due dita a seguito della puntura di un ragno violino.

L'adolescente è tornato a casa in Galles ed è in attesa di essere operato.

I fatti risalgono a una quindicina di giorni fa. "Stavo guardando il tramonto nella città di San Antonio”, ha raccontato il giovane a un giornale locale. “Mi sono seduto su alcuni gradini, ho sentito qualcosa che mi ha punto, ma non ci ho pensato”. “Mi sono svegliato alle 5 del mattino seguente – ha quindi aggiunto – perché la mia mano stava bruciando e si stava gonfiando”.

Il 19 enne è subito andato in un centro sanitario locale dove gli è stata fatta un'iniezione, ma la mano ha continuato a gonfiarsi ed è stato allora trasferito all'ospedale di Can Misses. “Ho iniziato ad andare nel panico perché le mie mani stavano diventando sempre più viola – ha spiegato - e i medici mi hanno detto che non avevano mai visto niente del genere”.

Gli esami successivi hanno confermato come si sia trattato della puntura di un ragno violino, ma per le dita del giovane non c’è stato, purtroppo, nulla da fare.

I morsi del ragno violino richiedono cure mediche immediate, diversamente possono portare a necrosi e alla cancrena.

(Unioneonline/v.l.)

