Almeno cinque persone, secondo i media locali, sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta oggi in un ristorante di Cetnije, in Montenegro.

La polizia ha riferito di almeno quattro morti. Non si conoscono i dettagli della strage, compiuta da un uomo che ha sparato all'interno del locale, fuggendo subito dopo.

Gravemente ferite altre quattro persone, tre uomini e una donna. I media locali riferiscono che il premier montenegrino Milojko Spajic si è recato in serata a far loro visita in un ospedale della capitale Podgorica dove sono stati sottoposti con urgenza a intervento chirurgico.

«Siamo stati colpiti da una tragedia terribile. Nelle ricerche dell'omicida sono mobilitate tutte le pattuglie di polizia disponibili e anche reparti dell'Esercito», ha detto il premier che ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Spajic ha al tempo stesso annunciato l'inasprimento delle misure punitive per coloro che detengono armi illegalmente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata